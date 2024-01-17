2024-01-17 13:20:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجّه مجلس أمن إقليم كوردستان العراق، اليوم الأربعاء، انتقاداً لاذعاً لمؤسسات رسمية ايرانية لقيامها بنشر صور واخبار "مزيفة" تتعلق بالقصف الصاروخي الباليستي للحرس الثوري الايراني الذي استهدف مناطق مدنية في اربيل وأسفر سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين.

وقال المجلس في بيان اليوم، إنه "بعد الهجمات الصاروخية الجبانة على أربيل ورد الفعل القوي للحكومة الاتحادية في إدانته وتشكيل لجنة تحقيقية، بدأت بعض المؤسسات الإيرانية في نشر أخبار وصور مزيفة ولا صلة لها، وبدأت في ممارسة الخداع من أجل تبرير أعمالهم الوحشية".

وأضاف البيان أن "مؤسسات حكومة إقليم كوردستان تتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية، ومن الواضح جدا أن هذا الهجوم استهدف المدنيين في الإقليم"، لافتا إلى أن هذه المساعي لا يمكن أن تغير اتجاه الرأي العام الغاضب في الإقليم والعراق في مواجهة هذه الجريمة والانتهاك".

ووفقا للبيان فإن إقليم كوردستان بالدستور والقوانين العراقية والإقليمية، وجزء من قوات التحالف الموجودة في إقليم كوردستان هي بعلم وموافقة الحكومة الاتحادية".

وشدد البيان أنه لا بد من اتخاذ خطوات جادة على الصعيدين المحلي والدولي لحماية سيادة العراق وإقليم كوردستان، وحماية مواطنينا من خطر الصراعات الإقليمية.

وترفق وكالة شفق نيوز في خبرها هذا صورا عن آثار الدمار الناجم عن القصف الإيراني لمناطق مدينة في اربيل: