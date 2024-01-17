2024-01-17 13:22:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بحوزته (148500) حبة.. قوات الحدود تلقي القبض على متهم يحمل حبوب ممنوعة من التداول غربي نينوى..





في إطار جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات بكافة أشكالها، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء السابع عشر ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة من إلقاء القبض على متهم بحوزته (148500) مائة وثمان واربعون الفا وخمسمائة حبة من حبوب (ريليف) الممنوعة من التداول في سنجار غربي نينوى، اذ تم إحالته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.