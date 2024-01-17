مجلس أمن كردستان يهاجم "أجهزة إيرانية" ويتهمها بنشر صور مزيفة لقصف أربيل

2024-01-17 13:46:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – أربيل

هاجم مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني 2023)، "أجهزة إيرانية" واتهمها بنشر صور مزيفة لحادثة قصف مدينة أربيل.

وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد الهجمات الإرهابية على أربيل ورد الفعل العدواني للحكومة الاتحادية على إدانة وتشكيل لجنة تحقيقات، بدأت بعض الأجهزة الإيرانية بنشر أخبار وصور مزيفة وغير ذات صلة، وبدأت في النظر إلى أعمالها البرية".

وأضاف ان "مكاتب اقليم كردستان تدعم اللجنة التي تشكلها الحكومة الاتحادية"، مبينا أنه "واضح جدا ان هذا الهجوم استهدف ابناء اقليم كردستان وهذه الجهود لا يمكن ان تغير الرأي العام من غضب الاقليم والعراق تجاه الجرائم والانتهاكات".

وأشار الى أن "اقليم كردستان ملتزم بدستور وقوانين العراق والاقليم، وقوى التحالف الموجودة في اقليم كردستان على دراية بالحكومة الاتحادية".

وتابع انه "يجب أن نتخذ خطوات جادة على المستوى الداخلي للعراق وعلى المستوى الدولي حتى نحمي كرامة العراق والمنطقة ونحمي مواطنينا من خطر الصراعات الإقليمية".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني قد أمر، أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بالاعتداء الصاروخي على مدينة أربيل، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.