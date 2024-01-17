انتهاكات وتمييز وتحرش.. "ميترو" يعلن محصلة عام من المضايقات الصحفية في إقليم كوردستان

2024-01-17 13:52:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تحت شعار "سلوك حماة القانون يبطل وعود الحكومة"، أصدر مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الأربعاء، التقرير السنوي لعام 2023 المعني بمراقبة حرية الصحافة، وذلك بحضور واسع للصحفيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية والدوائر الرسمية وممثلين وقادة عن الأطياف السياسية والفعاليات الاجتماعية.

249 انتهاكاً بحق صحفيين في كوردستان

وقال دياري محمد مدير المركز في مراسيم إعلان التقرير السنوي، بالسليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "العام الماضي شهدت مدن اقليم كوردستان (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)، (249) انتهاكا بحق (247) صحفياً وصحفية و مؤسسة إعلامية".

وأضاف محمد، أن "5 صحفيين تم اعتقالهم خارج إطار قانون العمل الصحفي و37 مذكرة حجز أصدرت دون مذكرات قضائية، و134 انتهاكاً يتمثل بالتمييز ومنع التغطية الإعلامية، فضلاً عن مصادرة أدوات العمل الصحفي لـ38 صحفياً، وتحطيم أدوات للعمل الصحفي، و27 حالة تهجم وضرب وإهانة بحق صحفيين و4 حالات تهديد إلكتروني وحادثي اعتداء على منازل صحفيين".

وناشد المركز بحسب بيان له ورد للوكالة، أصحاب القرار في إقليم كوردستان، تفعيل الشفافية والنهوض بمسؤلياتها، وأن تتخذ سياسة عملية تجاه التهديدات التي تواجه الصحفيين عموماً والصحفيات بشكل خاص، وأن تفعل القوانين الخاصة بالعمل الصحفي، وحق الحصول على المعلومة، وحق التظاهر.

قانون العمل الصحفي

وفي هذا الصدد، قال الصحفي هاوري فاخر، في تصريح لوكالة شفق نيوز: "ليكن 2024، عام العمل الجدي لتفعيل القوانين التي أقرت من قبل ممثلي الشعب في برلمان كوردستان، والعمل على تجاوز الصعاب التي تقف أمام تطبيقها، وكسر طوق كل العوائق والمحددات التي تحول دون الوصول إلى مصادر المعلومات وتعزيز حرية الرأي والتعبير".

وينشر مركز ميترو منذ تأسيسه عام 2009، تقارير سنوية وفصلية تخص حرية الصحافة والرأي والحق في المعلومات.

التمييز في الوصول إلى المعلومة

وعن الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات، ذكر المركز في تقريره أن "هناك تمييزاً بين الإعلاميين وافتقار أكثر المؤسسات الرسمية إلى قسم المعلومات وأن بعض المؤسسات الرسمية تمنع بعض القنوات الفضائية من تغطية النشاطات العامة، فضلا عن منع البعض الآخر من المشاركة في تغطية الفعاليات الرسمية، وامتناع قسم الإعلام في بعض المؤسسات من الإدلاء بأي تصريحات وغياب الآليات الميسرة لحصول المواطنين على المعلومات".

تعليمات تقوض الصحافة

وأشار التقرير، إلى بعض التعليمات الحكومية الصادرة من بعض الوزارات، والتي من شأنها التضييق على العمل الصحفي وحرية التعبير بصورة واضحة وهذا بعد دراسة مستفيضة من قبل متخصصين لتلك التعليمات، مثل التعليمات التي أصدرتها وزارة الثقافة والشباب في حكومة الإقليم عام 2023، وكذلك التعليمات الصادرة من وزارة المالية بخصوص عمل منظمات المجتمع المدني.

تحرش وإزعاج للصحفيات

وفي نص السياق، بين تقرير مركز ميترو، أن "الصحفيات والنساء العاملات يجدن موضوع التحرش والإزعاج أحد التحديات في المؤسسات الإعلامية في كوردستان، حيث أن أكثر الفئات وبنسبة 55.4٪ يرون بأن مستوى التحرش بالنساء بمستوى عالي، وتأتي بعدهم بنسبة 40.3٪ يعتقدون أنها في حالة متوسطة، فيما أن أقل نسبة 4.3٪ يقولون إنها في مستوى متدني، وبالمحصلة فإن أكثر النساء يعتقدون أن مخاوف حالات التحرش والإزعاج في مستوى عالي في المؤسسات الإعلامية".

وأكد المركز، في تقريره، أن "هذه القضية تشكل إشارة مخيفة وقد تم تسجيل العديد من القضايا في هذا المجال وتم نشرها".

إدانات

وأدان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في كوردستان، وخلال مراسيم إعلان التقرير السنوي له الاعتداءات المتكررة التي تطال مناطق الإقليم وخصوصا آخرها الذي طال عدداً من المواطنين الأبرياء، مؤكداً أنه "عمل غير أخلاقي ولا يمد للإنسانية بصلة".

مركز ميترو

ومركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، منظمة غير حكومية مستقلة، تأسس في آ‌ب 2009 بجهود مجموعة من الصحفيين و المدافعين عن حقوق الانسان، و بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) الأمريكي، بهدف مراقبة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين وحمايتهم في اقليم كوردستان العراق.

ومنذ بداية تأسيس المركز قدم كل من معهد صحافة الحرب والسلام IWPR، ومنظمة الشعب النرويجي NPA، ومنظمة دعم الاعلام العالمي IMS الدنماركية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان Gulf Center for Human Rights ، Internews، الدعم للمركز.