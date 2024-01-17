السيد الحكيم يؤكد أهمية حل المشاكل بالحوار وتجنيب المنطقة تداعيات التوتر والنزاعات

2024-01-17 14:00:14 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، ضرورة دعم توجهات الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، فيما اشار إلى أهمية حل المشاكل بالحوار وتجنيب المنطقة تداعيات التوتر والنزاعات.وقال السيد الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "خلال لقائنا عددا من قيادات تيار الحكمة الوطني، أكدنا على ضرورة تشكيل حكومات محلية قوية قادرة على النهوض بواجباتها والإرتقاء بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظات".وأشار إلى، "أهمية النزول الميداني وتقديم الخدمة لأبناء شعبنا بالقدر الممكن وإدامة التواصل مع الناس"، مؤكداً على "ضرورة دعم توجهات الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي".وأكد على "ضرورة إيقاف نزيف الدم في غزة وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إيقاف الحرب وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة".وشدد على "أهمية حل المشاكل بالحوار وتجنيب المنطقة تداعيات التوتر والنزاعات"، معبراً عن "تعاطفه وتعازيه لذوي الضحايا في إقليم كردستان".