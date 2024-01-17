مجلس الخدمة يعلن استكمال إجراءات إطلاق استمارة التعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا

2024-01-17 14:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلن مجلس الخدمة الاتحادي ، اليوم الأربعاء، استكمال إجراءات إطلاق استمارة التعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا.وقال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" جميع الإجراءات الفنية استكملت لإطلاق استمارة التعيين (31) ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العلياوأضاف أن " لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لديها استضافة أخرى لوزيرة المالية وعلى أساسها سيتم قرار إطلاق الاستمارة الخاصة للأوائل وأصحاب الشهادات العليا".وبين أن " مجلس الخدمة لا يعمل بطريقة منفردة ولديه شركاء أساسيين ومنفردين وعلى تواصل مستمر ولا توجد أي عوائق وإنما هناك إجراءات إدارية".وترأس رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي اجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين (31) ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العلياوشدد على ضرورة إطلاق استمارة التعيين وتخصيص التمويلات اللازمة لأصحاب الشهادات ويؤكد أن التشريعات النافذة يجب ألاّ تعطل، فيما وجه باستضافة وزيرة المالية الأسبوع المقبل للإسراع في حسم ملف تعيين الدرجات المتبقية تطبيقاً لما جاء في قانون الموازنة.