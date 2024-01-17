يقودها شرطي.. الإطاحة بعصابة مختصة بسرقة الحقائب النسائية في النجف

2024-01-17 14:04:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الأربعاء، بأن قوة أمنية تمكنت من اعتقال عصابة مختصة بسرقة الحقائب النسائية وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة أشخاص مختصة بسرقة الحقائب النسائية وسط مدينة النجف مركز المحافظة، وتبين أن العصابة يقودها شرطي ينتمي إلى قيادة شرطة المحافظة".

وبين المصدر، أن "العصابة تمت الإطاحة بها بعد قيامها بسرقة حقيبة نسائية من امرأة تعمل بصفة شرطي في قيادة شرطة المحافظة أيضاً".

وتابع المصدر، أنه "تم تدوين أقوال أفراد العصابة وإحالتهم للقضاء حتى ينالوا عقابهم العادل".