2024-01-17 14:30:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى أن الهيئة القضائية للانتخابات انهت النظر بشأن الطعون المرسلة اليها من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات بخصوص انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لسنة 2023.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الهيئة القضائية نظرت في (338) طعنا والتي تم انجازها خلال المدة المقررة قانونا وفقا لاحكام المادة 10 / 7 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019".







