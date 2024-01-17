السعودية تدعم بقوة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية

2024-01-17 14:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، عن دعمها لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية خاصة بعد زوال الموانع السياسية التي كانت تحول دون ذلك.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم، أن وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي السفير هشام العلوي، مع السفير صقر عبد الله المقبل، استقبلا رئيس الفريق المكلف بالتفاوض حول انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، والوفد المرافق له، في مبنى وزارة الخارجية في بغداد، بحضور حسين يونس، رئيس الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية.

ونقل البيان عن الوكيل قوله خلال اللقاء إن: الحكومة العراقية مهتمة بالانفتاح على المنظمات العالمية، ولديها رغبة في تفعيل حضور العراق بالمحافل الدولية، موضحا ان وزارة الخارجية تسعى لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي إلى جانب الوزارات المختصة في الحكومة.

وأشار إلى أن العراق يتمتع بثروات طبيعية وبشرية وقوى عاملة متخصصة في العديد من المجالات يستحقون توفير فرص العمل لهم، معرباً عن أمله في ان يساهم انضمام العراق لمثل هذه المنظمات في توفير مثل هذه الفرص من خلال زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص في ظل الانفتاح الحالي وخطط الحكومة لتطوير الاقتصاد وتنمية قطاعاته المتنوعة.

من جهته، أكد رئيس الوفد السعودي أن المملكة ترى بأن العراق بلد اختار السلام والاستقرار ويسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية العراق بالنسبة للملكة العربية السعودية من الناحية الاقتصادية.

ونوه الوفد السعودي الى أن المملكة ترى أن المعوقات السياسية التي تمنع العراق من الانضمام لمنظمة التجارة العالمي زالت، مؤكدا ان حكومة المملكة داعمة لرغبة العراق في الدخول إلى المؤسسات الاقتصادية العالمية.