2024-01-17 14:34:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، إنهاء النظر بـ 338 طعنا خاصًا بانتخابات مجالس المحافظات، التي أجريت في الثامن عشر من شهر كانون الاول الماضي.



وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "الهيئة القضائية نظرت في (338) طعنا والتي تم انجازها خلال المدة المقررة قانونا وفقا لاحكام المادة 10 / 7 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019".







