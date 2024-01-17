المنتخب العراقي يكثف تدريباته قبل مواجهة اليابان

2024-01-17 14:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كثّف المنتخب العراقي لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، من وتيرة تدريباته تحضيراً لمواجهة المنتخب الياباني بعد غدٍ الجمعة في الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بغداد في المواجهة التي سيحتضنها ملعب المدينة التعليمية في قطر ضمن إطار مباريات الجولة الثانية لفرق المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا 2023.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، أن تدريبات اليوم جرت في مركز التدريب بنادي الغرافة.

وأشار الاتحاد إلى أن يوم غد الخميس سيُعقد في الساعة 12 ظهراً المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، إلى جانب اللاعب إبراهيم بايش والخاص بلقاء اليابان، وذلك في المركز الصحفي "مشيرب".