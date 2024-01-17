طلب من السوداني وراء عدم تلبية طيف سامي استضافتها في البرلمان (وثيقة)

2024-01-17 14:48:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضحت وزيرة المالية طيف سامي، سبب عدم تلبية طلب استضافتها في مجلس النواب، للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين 31 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا.

وبحسب كتاب صادر عن مكتب الوزيرة، إلى مجلس النواب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن سامي لم تلب الاستضافة في المجلس، بسبب "توجيه رئيس الوزراء بإنجاز الجداول التفصيلية المطلوب إعدادها بشأن التقديرات الجديدة لموازنة 2024، وتزويد مستشاري رئيس الوزراء بها".

وأوضحت وزيرة المالية، أن "موضوع إطلاق التعيينات ليس من صلاحية الوزارة، وإنما من صلاحية مجلس الوزراء وسبق وأن تم عرض الموضوع على المجلس لاستحصال موافقته على ذلك، لكن لم تحصل الموافقة بشأنه لذا يتطلب انتظار ما سيقرره مجلس الوزراء وفق أحكام قانون الموازنة".

في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، باستضافة وزيرة المالية طيف سامي الأسبوع المقبل، للإسراع في حسم ملف الدرجات المتبقية، وفيما دعا إلى التنسيق بين الجهات المعنية كافة، وإطلاق استمارة التعيين وتخصيص التمويل خلال توقيتات قريبة ومحددة، أكد أن حقوق عشرات الآلاف من الطلبة الأوائل وأصحاب الشهادات العليا لن تضيع.

وكان المندلاوي، قد رأس اجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين 31 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا، المقرة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سنة 2022، وقانون الموازنة الثلاثية.

وشارك في الاجتماع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، بحضور رئيسها مزاحم الخياط وأعضائها، وعدداً من النواب، وبحضور رئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وعدد من الجهات المعنية.