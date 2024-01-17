رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي يدير جلسة عن الذكاء الاصطناعي في تونس

2024-01-17 15:30:03 - المصدر: واع

تونس - واع

أقام اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية عن الذكاء الاصطناعي، قام بإدارتها رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم .

وتأتي الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر الإعلام العربي الثالث الذي يعقده اتحاد إذاعات الدول العربية تحت عنوان (الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، الواقع والرهانات للفترة من 17-18 كانون الثاني 2024).

وشارك رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، في اجتماعات الدورة العادية الـ 43 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة بالعاصمة التونسية بحضور رئيس الاتحاد محمد فهد الحارثي، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي.

وأكد الحارثي في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية أن "اتحاد إذاعات الدول العربية يسعى دائماً الى تطوير أساليب عمله بما ينسجم مع تطور وسائل الإعلام الحديثة"، مبيناً أن "ذلك لا يتم إلا بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد".

فيما أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم على "دور الشبكة وفاعليتها في حجم التبادل الإخباري حيث تحتل المرتبة الأولى من بين الدول العربية"، لافتاً الى أن "ذلك من شأنه تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك في شتى المجالات".