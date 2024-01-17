2024-01-17 16:26:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مُختلفة في بغداد وبابل.وقال بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز الفرقة الآلية شرطة اتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري تمكنت من إلقاء القبض على 7 متهمين بمواد قانونية تنوعت بين ( التهديد ، المشاجرة ، التجاوز على الممتلكات العامة ، غسيل أموال ) جاءت وفق مذكرات قبض قضائية وأثناء تنفيذ ممارسات أمنية ضمن قواطع المسؤولية في منطقة البياع ببغداد وفي أحياء الإسكندرية وجبلة بمحافظة بابل".وأضاف، أنه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".