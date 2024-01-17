2024-01-17 16:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألغى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، اجتماعاً كان من المقرر عقده مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، احتجاجاً على قصف الحرس الثوري لمدينة أربيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله، إن بارزاني ألغى اجتماعاً كان مقرراً مع الوزير الإيراني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، احتجاجا على الضربات الصاروخية الإيرانية على مدينة أربيل الواقعة.

ويوم أمس الثلاثاء، أدان رئيس حكومة كوردستان القصف الإيراني الذي أودى بحياة مدنيين أبرياء، وقال إن "المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه قصف بصواريخ بالستية، ليل الاثنين-الثلاثاء، أهدافاً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان وفي سوريا.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن الحرس قوله في بيان إنه "دمر مقر تجسس"، و"تجمعا لمجموعات إرهابية معادية لإيران" في أربيل، على حد تعبيره.

وأكدت سلطات الإقليم مقتل "أربعة مدنيين" على الأقل وإصابة ستة آخرين بجروح، "حالة بعضهم غير مستقرة".