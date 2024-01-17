2024-01-17 16:52:06 - المصدر: واع

بغداد - واعتبنت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، قراراً يدين القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جامعة الدول العربية أدانت بشدة القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/16"ـ لافتا الى أن "الجامعة العربية تبنت مشروع قرار بهذا الشأن من سبعة بنود بعد أن دعا العراق لعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء 2024/1/17".وأشار الى، أن "القرار تضمن الإدانة الشديدة للقصف الذي تعرض له إقليم كردستان العراق والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وتدمير عدد من المواقع المدنية واعتبار هذا الاعتداء عدواناً سافراً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وخرقاً جسيماً لمبادىء حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية".وأضاف البيان، أن "القرار أدان جميع المبررات والذرائع التي ساقتها الحكومة الإيرانية والتي لا تعطي الحق لأية دولة في انتهاك سيادة دولة أخرى وتعريض حياة مواطنيها للخطر بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".ولفت إلى أن " القرار حمل إيران جميع عواقب هذا الانتهاك وما نتج عنه واعتباره سابقة خطيرة قد يؤدي تكرارها إلى تكدير السلم والأمن في المنطقة بشكل كامل".وواصل أن "القرار أكد على وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء أو انتهاك خارجي والتأكيد على حق العراق بصفته عضوا مؤسسا في جامعة الدول العربية وعضو في الأمم المتحدة باللجوء إلى جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية في الرد على هذه الانتهاكات".واختتم البيان، أن "القرار طلب من العضو العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتنسيق مع جمهورية العراق حشد الدعم اللازم لإصدار القرارات التي تدين هذا الاعتداء بوصفه انتهاكاً للسيادة العراقية وخرقاً لمبدأ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى ذلك كلفت الجامعة العربية مجلس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو بإحالة القرار إلى وزارات خارجية تلك الدول فضلاً عن المنظمات الدولية المتواجدة فيها والطلب من الأمين العام للجامعة متابعة هذا الموضوع ومخاطبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة بشأن مضمون هذا القرار، فضلاً عن متابعة الشكوى التي تقدم بها العراق إلى مجلس الأمن وتقديم تقرير إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة".