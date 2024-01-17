2024-01-17 17:08:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استبعد مجلس المفوضين العراقي للانتخابات، يوم الأربعاء، المرشح الفائز ضمن حزب الجماهير (زهير محمود الزهوان) من مجلس صلاح الدين الجديد، وحذف أصواته التي حصل عليها والبالغة 16155 صوتاً.

وبحسب وثيقة رسمية صدرت من مجلس المفوضين، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فأن الاستبعاد جاء بسبب شموله باجراءات المساءلة والعدالة بناء على كتاب الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .

واشارت الوثيقة الى الغاء المصادقة عليه ضمن قائمة الجماهير الوطنية في صلاح الدين، وفق انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023.

ويتزعم حزب الجماهير النائب السابق أحمد عبدالله عبد خلف الجبوري (ابو مازن)