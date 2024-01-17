مصرع مدني وإصابة آخرين بحادث سير بين محافظتين

2024-01-17 17:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بمصرع مدني واصابة اثنين اخرين بحادث سير بين المحافظة وكركوك.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدنيا لقي مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران جراء تصادم عجلة صغيرة مع شاحنة على طريق كركوك - تكريت قرب قرية النوافل.

وأضاف، أن جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، في حين فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتصاعدت الحوادث المرورية مؤخرا على طريق كركوك - تكريت بسبب أعمال الإعمار والصيانة وتضرره بشكل كبير ما يعده المواطنون مصائد موت مجهولة.