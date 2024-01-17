كاساس يتخذ إجراءات صارمة بعد أزمة دانيلو السعيد مع العراق

2024-01-17 18:00:15 - المصدر: العربي الجديد

عاود منتخب العراق تدريباته صباح الأربعاء، استعداداً لمواجهة اليابان الجمعة، في المباراة التي سيحتضنها ملعب المدينة التعليمية، في الريان، في إطار الجولة الثانية لفرق المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة في قطر.

وخاض منتخب العراق أول مران له بعد أزمة اللاعب دانيلو السعيد، الذي غادر مقر إقامة البعثة متوجهاً إلى النرويج، رغم مساعي رئيس الاتحاد عدنان درجال ونائبه يونس محمود، إعادته لكنه أصر على الرحيل، إذ كان اللاعب قد طالب الثلاثاء بالحصول على جواز سفره، بعد تواجده على المدرجات في لقاء إندونيسيا الأول بالبطولة.

وكشف مصدر من داخل منتخب العراق في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المدرب الإسباني خيسوس كاساس، اجتمع باللاعبين قبل الحصة التدريبية، ملقياً محاضرة شديدة اللهجة، طالبهم خلالها بعدم إثارة المشاكل كما حدث في أزمة دانيلو السعيد، مع ضرورة الابتعاد عن الإعلام، والتركيز التام على لقاء اليابان المهم.

وخاض منتخب العراق التدريبات على ملاعب نادي الغرافة، الذي شهد حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، والنائب الأول علي جبار، والأمين العام محمد فرحان، والأعضاء غالب الزاملي ويحيى زغير ومحمد ناصر.

من جهة أخرى، يُعقد، ظهر غد الخميس، المؤتمر الصحافي للمدرب خيسوس كاساس، إلى جانبِ اللاعب إبراهيم بايش، وهو المؤتمر الخاص بلقاء اليابان، في ثاني جولات بطولة أمم آسيا، حيث يسعى "أسود الرافدين" للذهاب بعيداً في البطولة.