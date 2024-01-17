تصريح جديد من وزير العمل بشأن منحة التلاميذ والطلبة

2024-01-17 18:04:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، شمول جميع الطلبة والتلاميذ المستمرين في الدراسة بالمنحة المالية ممن لديهم ملف بالرعاية الاجتماعية، فيما أوضح الموقف لمن لم يتسلموها رغم الشمول.وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التلاميذ المقصود بهم الذين هم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية أما الطلبة فهم للمراحل العمرية الداخلة للجامعات وطلبة البكالوريوس أو الدراسات العليا".وأضاف، "فيما يتعلق بطلبة البكالوريوس والدراسات العليا فقد تم دفع أموال المنحة لهم بشكل مباشر من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تم إضافة مبلغ المنحة للتلاميذ على بطاقة (الكي كارد) الخاصة بالرعاية الاجتماعية".وأضاف، أن "وزارة العمل تزود وزارة التربية بأسماء الطلبة وتقوم الأخيرة بتدقيق أسماء الطلبة المستمرين بالدراسة، وبعدها يتم مخاطبة وزارة المالية لصرف أموال المنحة عبر وزارة العمل، والمنحة انطلقت ووصلت إلى أغلب عوائل الطلبة".و بشأن الإشكالات في صرف المنحة لبعض الطلبة، أوضح الأسدي أن "هنالك بعض الطلبة عادوا إلى صفوف المقاعد الدراسية ولم يسجلوا أو ترفع أسماؤهم إلى وزارة المالية وهنالك بعض الأخطاء الإدارية حرمت بعض الطلبة من المنحة"، لافتا، إلى أن "أي طالب مستمر بالدراسة ولدى عائلته ملف الرعاية الاجتماعية سيتسلم المنحة بأثر رجعي حتى وإن تأخر إطلاقها بالأشهر الأولى".