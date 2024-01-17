أوبك ترفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2025

2024-01-17 18:06:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفعت أوبك في تقريرها الشهري لشهر يناير / كانون الثاني من توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، هذا وخفضت المجموعة توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.3 مليون برميل يومياً في 2024.

وبالحديث عن الطلب العالمي على النفط، توقعت المجموعة نمو الطلب العالمي على النفط بـ1.8 مليون برميل يومياً في 2025، وأبقت أيضاً على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يومياً في 2024.

أما بالنسبة لنفط أوبك، توقعت المجموعة بأن يبلغ الطلب على نفط أوبك 28.5 مليون برميل يومياً في 2024. وأن يزيد الطلب إلى 29 مليون برميل يومياً في 2025.

وأبقت المجموعة على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 2.6% خلال 2024.

هذا وتوقعت أيضاً نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ1.3 مليون برميل يومياً في 2025.

إلى ذلك، قامت أوبك بتعديل بياناتها لإنتاج النفط بالخفض لتعكس خروج أنغولا من المجموعة وتقول إن حصة أوبك من سوق النفط الخام العالمية بلغت 26.5% في ديسمبر/ كانون الأول.