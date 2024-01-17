الهلال يعلن صفقة بديل نيمار

2024-01-17 18:16:11 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلنت إدارة نادي الهلال السعودي التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، لاعب مارسيليا الفرنسي، ليكون أول صفقات الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء مقطع فيديو ترحيبي بالنجم رينان لودي. وعلق الحساب: "الوجهة إلى السعودية نحو الهلال".وتحدث الوافد الجديد خلال الفيديو الترحيبي قائلا "متحمس ومتلهف، الوجهة إلى السعودية نحو الهلال".وسيرتدي رينان لودي القميص رقم 6، بحسب ما أظهر الفيديو الترحيبي.ولم يكشف الهلال تفاصيل التعاقد، لكن تقارير صحفية عدة أشارت إلى أن اللاعب سينضم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.