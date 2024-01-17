2024-01-17 18:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني 2024) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القصف الإيراني الأخير على محافظة أربيل "انتهاكاً صارخاً" للسيادة العراقية والإقليم.

وأفاد بيان لحكومة الاقليم تلقته "بغداد اليوم"، ان بارزاني اجتمع في دافوس، اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "وتمحور الاجتماع، بشأن الهجمات والاعتداءات الإيرانية على أربيل، والتي تمثل تهديداً حقيقياً للإقليم، وتشكّل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للسيادة العراقية وإقليم كردستان".

واتفق الجانبان بحسب البيان "على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كردستان".

كذلك أعرب ماكرون عن تعازيه العميقة لرئيس الحكومة، مجدداً في الوقت ذاته دعم بلاده الكامل لإقليم كردستان.

وشكر بارزاني ماكرون وفرنسا على "تضامنهما ودعمهما المستمر لإقليم كردستان،" مؤكداً أن "فرنسا لطالما وقفت إلى جانب شعب كردستان في مختلف المراحل" وفقاً للبيان.

كما تناول الجانبان في الاجتماع، "أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية، وتحت سقف الدستور".