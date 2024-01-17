السوداني يؤكد استعداد الحكومة لتطوير نطاق التعاون والشراكة مع المؤسسة الدولية للتمويل

2024-01-17 18:34:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، استعداد الحكومة لتطوير نطاق التعاون والشراكة مع المؤسسة الدولية للتمويل خلال لقاء جمعه مع وفد منها في دافوس.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، التقى في دافوس، وفد مؤسسة التمويل الدولية/ IFC، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي مختار ديوب، حيث شهد اللقاء استعراض آفاق التعاون بين العراق والمؤسسة الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، في ظلّ مضيّ الحكومة العراقية بالإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الستراتيجية والاستثمارية الكبرى".

وجدد السوداني، بحسب البيان، "استعداد الحكومة لتطوير نطاق التعاون والشراكة مع المؤسسة الدولية، خصوصاً بعد توقيع عقد بين سلطة الطيران المدني والمؤسسة الدولية لإعداد محفظة استثمارية بشأن مشروع تطوير مطار بغداد الدولي؛ ليكون بمصاف المطارات العالمية، ومتوافقاً مع المعايير الدولية بصورة شاملة".

ووفقا للبيان: "أبدى وفد مؤسسة التمويل الدولية الرغبة بتوسعة أعمالها في العراق بوصفه منطقة جاذبة للاستثمار، وكذلك في المشاركة في مشروع طريق التنمية الستراتيجي، والمشاريع الكبرى الملحقة به".