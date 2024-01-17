اربيل.. العثور على بطاقة اقامة عاملة أجنبية بين انقاض القصف الإيراني

2024-01-17 18:44:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن العثور على بطاقة إقامة مستخدمة اجنبية فقدت بعد القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف منطقة سكنية ليلة أول أمس.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان عمليات البحث والتفتيش التي تقوم بها فرقها عن جثث الضحايا الذين سقطوا نتيجة القصف الصاروخي الايراني على اربيل اسفرت عن العثور على بطاقة إقامة تابعة للمستخدمة الفلبينية (ميشيل ميندوزا) التي تبلغ من العمر واحد واربعين عاماً.

واضاف البيان، انه لم يتم حتى الآن العثور على جثة العاملة (ميندوزا)، وأن ما تم العثور عليه حتى الآن هو البطاقة الخاصة بإقامتها وسط الانقاض الذي خلفه القصف الصاروخي الإيراني.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في اربيل قد أعلن خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان قوات الاسايش (الأمن) وفرق الإسعاف والفرق الصحية التي عثرت على أجزاء من جثة لاحد الضحايا قامت بإرسالها الى معهد الطب العدلي للتأكد من كونها تعود للمستخدمة الفلبينية ام انها تعود لاحد أفراد عائلة رجل الأعمال بيشرو دزيي.

وقال المقدم كاروان علي، ان بطاقة الاقامة تم العثور عليها في غرفة منام المستخدمة المذكورة، مضيفا أن جهود المديرية مستمرة في البحث وفي حال كون تلك البقايا تابعة للمستخدمة الفلبينية يتوجب مواصلة البحث للعثور على باقي أجزائها.

واضاف انه يتوجب التأكد من هوية صاحب الأجزاء التي عثر عليها كون ان بعض الضحايا و المصابين من أفراد العائلة المنكوبة قد فقدوا بعض أطرافهم ويتوجب التأكد من خلال الطب العدلي لتحديد هوية صاحبها.

وقام الحرس الثوري الايراني ليلة 15 كانون الثاني الجاري بالهجوم بالصواريخ الباليستية على مدينة اربيل وعدد من المناطق المدنية، وتشير آخر الاحصائيات الى ان خمسة اشخاص سقطوا ضحايا واصيب ستة اخرون بجروح، بالاضافة الى خسائر مادية كبيرة في بيوت المدنيين.