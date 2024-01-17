العامري والمندلاوي يبحثان الحراك القائم لاختيار رئيس جديد للبرلمان

2024-01-17 18:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس تحالف نبني هادي العامري، اليوم الأربعاء، مع رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، الحراك القائم لاختيار رئيس جديد للبرلمان.وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف نبني هادي العامري استقبل اليوم الأربعاء في مكتبه ببغداد رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وبحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات السياسية والشأن النيابي والحراك القائم لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب".وأضاف، أن "اللقاء ناقش أهم القوانين والتشريعات التي يعمل عليها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة أبرزها قانون الموازنة العامة لعام 2024 والتغييرات المقترحة".