في معسكر الإمارات.. "أولمبي العراق" يتغلب على فريق روسي

2024-01-17 18:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب المنتخب العراقي الأولمبيّ، اليوم الأربعاء، على فريق (fc akron)، أحد أندية الدرجة الأولى بالدوري الروسي، بهدفين من دون مقابلٍ في المباراة التدريبيّة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء في مدينة دبي.

وتأتي هذه المباراة ضمن منهاج المعسكر التدريبيّ الجاري في الامارات، إذ سجل هدفا الفوز لمنتخبنا الأول مدافع فريق (fc akron) خطأ بمرمى فريقه، قبل أن يضاعف اللاعب عمر مجباس النتيجة بتسجيل الهدف الثاني.

وتسبق مباراة منتخب العراق الأولمبيّ التدريبيّة أمام الفريق الروسي مواجهته أمام منتخب مصر الأولمبيّ يوم 20 من الشهر الجاري، لتكون تأهيليةً للمباريات التي سيخوضها منتخبنا، حيث سيلعب يوم 23 من الشهر الحالي أمام منتخب الإمارات الأولمبيّ، ثم يختتم معسكره بمواجهة منتخب توغو في 27 منه.