اختتام جولة الفريق الفني لمنتخب الناشئين لكشف مواهب السليمانية

2024-01-17 19:10:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتم مدربُ منتخب الناشئين أحمد كاظم، ومدرب حراس المرمى صالح لطفي، يوم الأربعاء جولتهما في محافظةِ السلمانية للكشفِ عن إمكانيات لاعبي تولد (2008) بهدف انتقاءِ الأفضل منهم لصُفوفِ المنتخب في الفترةِ المُقبلة.

وبحسب بيان من إدارة المنتخب، ووردت لوكالة شفق نيوز، فأن "منتخبُ الناشئين يتأهب خلال شهر آذار/ مارس المُقبل للاستحقاقاتِ المرتقبة، وأقربها تصفياتُ كأس آسيا، تسبقها جولات أخرى تشمل أغلبَ محافظات مدن البلاد لاختيار مجموعةٍ من اللاعبين الجدد، والكشف عن إمكانياتهم الفنيّة والمواهب التي لم تنل فرصتها الكافية للظهور".

وبيّن أن "جولةُ محافظة السليمانية شهدت خوضَ (16) فريقاً من فرق الفئات العمريّة من أقضية ونواحي المحافظة، إضافةً إلى فرقِ مدينة السليمانية لمبارياتٍ اختباريةٍ في ملعبِ نادي البيشمركة، وأمام أنظارِ مدرب منتخب الناشئين أحمد كاظم، ومدرب حراس المرمى صالح لطفي، حيث تكوّنت صورةٌ فنيةٌ واضحةٌ لهما عن الخاماتِ التي تلعب في المُحافظةِ، والمواهب التي بحاجةٍ للصقل".