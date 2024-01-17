انفصال.. مسلسل اجتماعي على شاشة العراقية في رمضان

2024-01-17 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- أحمد سميسمتصوير: علي هاشمرافقت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) تصوير كواليس مشاهد مسلسل "انفصال" من إنتاج شبكة الإعلام العراقي والذي سيعرض من على شاشة قناة العراقية خلال شهر رمضان، المسلسل من تأليف نهار حسب الله وغيداء العلي، ومن إخراج جمال عبد جاسم.ويحاكي المسلسل قضايا اجتماعية من واقع المجتمع العراقي، ضمن حلقات منفصلة مشوقة لا تخلوا من الشجن الذي يلامس شغاف القلوب، ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن إيناس طالب، كريم محسن، كاظم القريشي، بكر نايف، غيداء الفرحان، هيثم العامري، وآخرين".ويقول المخرج جمال عبد جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسلسل انفصال عمل درامي اجتماعي يختلف في محتواه عن المسلسلات الأخرى ذات الطابع الاجتماعي، كونه يتناول محاور كثيرة أساسية يعاني منها المجتمع العراقي كالانفصال الاجتماعي بين الزوج والزوجة، وموضوع المخدرات، وغسيل الأموال".وأضاف، "العمل سيكون ممتعاً ضمن تتابع درامي غير ممل بمشاركة نسبة كبيرة من الوجوه الشابة تصل الى 90 بالمئة في المسلسل، بعضهم يقف لأول مرة امام الكاميرا وهذا تحد فني بالنسبة لي كمخرج تلفزيوني وانا واثق ان المسلسل سيخرج بمخرجات ناجحة ولافتة".وأشار جاسم الى أن " رؤيتي الإخراجية لهذا المسلسل ستكون بأسلوب جديد معاصر يختلف عن أعمالي الإخراجية السابقة، والمسلسل سيكون محطة مشوقة للمشاهد العراقي في رمضان".وتقول الفنانة إيناس طالب المشاركة في المسلسل بحديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع)، " في البدء أشكر تواجد وكالة الأنباء العراقية العريقة في كواليس تصوير مسلسل انفصال، بالنسبة للمسلسل فهو يطرح موضوعا جديدا مغايرا عن بقية المسلسلات".وأضافت، "أجسد في المسلسل شخصية الأم والباحثة الاجتماعية واسمها "خيال عبد الله جميل" لأول مرة أجسد مثل هكذا شخصية مختلفة بالنسبة لي عن باقي أدواري الفنية".وأشارت الى أن "الجمهور ربما سيتفاجأ بدوري المركب المحوري الجديد الذي أجسد فيه أكثر من حالة متغيرة في المسلسل في ظل ظروف اجتماعية مشحونة محزنة موجودة ضمن واقع المجتمع الذي نعيشه".ولفتت إلى أن " اسم المسلسل انفصال مستوحى من القصة التي تدور حولها احداثه المبنية على قصص واقعية حقيقية من والشرخ الكبير الذي يحصل حينما ينفصل الزوج عن زوجته والابن عن اسرته وما الى ذلك من المشاكل الاجتماعية التي تؤدي الى نتائج ومخاطر قد لا يحمد عقباها اجتماعيا".ونوهت الفنانة إيناس طالب انها كانت قد عملت مع المخرج جمال عبد جاسم عام 1996 حينما كان عمرها 16 سنة، معربة عن سعادتها في عودة انتاج الاعمال الدرامية في شبكة الإعلام العراقي وتنشيط الدور الفاعل لمديرية الإنتاج الدرامي، واصفة الشبكة بأنها الداعم الرئيس لكل مكامن الإبداع وعجلة الأعمال الفنية.بدوره يقول الفنان كاظم القريشي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "مسلسل انفصال يتناول مواضيع عدة تخص الاسرة العراقية وخصوصا المشاكل التي تحصل بين الأزواج وبين الأبناء".وأضاف، "اعتقد اننا سنتناول مواضيع لم تألفها الدراما العراقية سابقا في مسلسل انفصال، من خلال تقديم موضوع عائلة الباحثة الاجتماعية وزوجها والابن، حيث سنرى كيف تسير الأمور داخل وخارج المنزل في المسائل الاجتماعية السلبية والإيجابية".وأشار القريشي الى أن " الانفصال الاجتماعي الذي تعيشه بعض الأسر قد لا يشكل حالة علنية لكنه موجود بشكل واقعي حقيقي لا يكن التغاضي عنه الذي نشأ بسبب الإهمال وعدم المسؤولية اتجاه الأسرة والأبناء".وأوضح أنه " يجسد في المسلسل شخصية زوج الباحثة الاجتماعية الذي يمتلك الشركات والأموال".من جانبه يقول الفنان كريم محسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، " أجسد في المسلسل شخصية المحامي "حازم" وهو شخصية مهمة تحوم من حولها الاحداث وتصل بها الى ذروة تحقيق الفكرة الأساسية للعمل من خلال تشريع القوانين التي يحتاجها المجتمع العراقي سواء على صعيد الأحوال الشخصية او القوانين التي تخص الحياة الاجتماعية نتيجة تغيير ظروف الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية".وأضاف، "تجربتي مع المخرج الكبير جمال عبد جاسم ليست التجربة الأولى فقد عملت معه في العديد من الأعمال التلفزيونية، فهو مخرج مبدع ومتطور، وفي كل عمل له محاولة في إيجاد أسلوب جديد في الرؤية الإخراجية".وتابع: "الموسم الرمضاني لهذا العام يتسم بالكم النوعي من الاعمال الدرامية لشبكة الإعلام العراقي وهي فرصة للتنافس الذي يخلق حالة من ترسيخ قيم الإنتاج التلفزيوني، نتمنى ان نجني ثمار هذا التنافس في قادم الأيام".الفنان الشاب بكر نايف أكد بدوره لوكالة الأنباء العراقية (واع)، " انه يجسد شخصية "عاصم" التي تخدع بالمظاهر المزيفة التي تتخذها بعض النساء لتجميل نفسها".وأضاف، "مسلسل انفصال عاد بي من جديد الى مجال الدراما بعد انقطاع لفترة طويل تصل الى 15 عاما لكوني كنت متفرغا للعمل في الإخراج".أما الفنان الشاب هيثم العامري فقد أكد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى ان "يجسد في المسلسل شخصية "غسان" الذي يتعرض الى الخيانة الزوجية من قبل زوجته ويقع عليه الظلم والحيف خلال تصاعد وتيرة أحداث المسلسل، ما يجعله يلتجئ الى الباحثة الاجتماعية للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف".وتشارك في العمل الفنانة الشابة غيداء الفرحان وتقول في حديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع) "أجسد في مسلسل انفصال شخصيات عدة وليست شخصية واحدة كون المسلسل ذات طابع الحلقات المنفصلة كل حلقة تتناول احداث تختلف عن الحلقات السابقة".وأضافت، أن "شخصيتي الأولى في المسلسل هي شخصية الزوجة التي لم تنجب أطفالا ما يدفع الزوج الى الزواج من امرأة أخرى وهنا تبدأ تصاعد حدة المشاكل، اما الشخصية الثانية فأجسد دور الزوجة المظلومة من قبل الزوج الذي يتورط بكثير من العلاقات النسائية السرية ما يؤدي أخيرا الى الطلاق بينهما".