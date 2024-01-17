اشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال في العمادية وسط تحليق للمروحيات التركية

2024-01-17 19:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال في العمادية بدهوك وسط تحليق للمروحيات التركية.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات تجري الآن بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني على قمة جبل كورزار ضمن سلسلة جبل متين ضمن قضاء العمادية بدهوك".

وأضاف ان "المروحيات التركية تحلق حاليا في سماء ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك".

وفي سياق متصل أفاد مصدر أمني بأن طائرات قامت بتنفيذ غارات جوية على معاقل حزب العمال في سلسلة جبل متين عصر اليوم دون توفر معلومات حول الخسائر الناجمة عن الهجوم الجوي.