شخصية LEORIO من سلسلة HUNTER x HUNTER والمزيد من المفاجآت المشوقة في طريقها إلى ببجي موبايل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2024-01-17 19:49:24 - المصدر: ببجي موبايل

يا عشاق الأنمي! استعدوا لتخصيص تجربة المعركة حيث تبدأ ببجي موبايل العام الجديد بتعاون حديث يضم ملابس مستوحاة من سلسلة المانجا الشهيرة HUNTER x HUNTER



بغداد، العراق- 17 يناير 2024: أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى ألعاب الجوال الأكثر شعبية في العالم، عن تعاون جديد لفترة محدودة مع سلسلة الأنمي الشهيرة Hunter x Hunter، حيث ستجلب إلى اللعبة شخصيات الأنمي المفضلة مع ملابس وأزياء حصرية وغيرها المزيد.

واستمراراً لشراكات ببجي موبايل السابقة التي شملت سلاسل أنمي أخرى مشهورة عالمياً تشمل EVANGELION وJUJUTSU KAISEN وARCANE، تجلب الشراكة الجديدة مع Hunter x Hunter محتوى حصرياً من الأنمي الشهير إلى ساحات القتال في ببجي موبايل للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها.

Gon Freecss

Kilua Zoldyck

Kurapika

ويبدأ التعاون اعتباراً من 18 يناير ويستمر حتى 15 فبراير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتم الترحيب باللاعبين من خلال رسم جرافيتي حيوي جديد في مركز الفعاليات باللعبة. وسيتمكن اللاعبون -كجزء من التعاون- من الحصول على عناصر ذات إصدار محدود من الصندوق التجاري والذي سيتوفر من 18 يناير وحتى 15 فبراير، والذي سيتضمن خيارات تخصيص حصرية. ويستطيع اللاعبون أيضاً الحصول على مظهر شخصيات، مما يضفي لمسة فريدة على أسلوب لعبهم. إضافةً إلى ذلك، يمكنهم أيضاً الحصول على تصميم سلاح Hisoka الجديد، والذي يتميز بمزيج فريد من جماليات الساحر Hisoka المدمجة في تصاميم الأسلحة.

وسيتمكن اللاعبون بدءاً من 22 يناير وحتى 4 فبراير من كسب ملابس جديدة مستوحاة منLeorio ، ليضيفوا إطلالة حصرية جديدة إلى خزانة ملابسهم. وتأتي هذه الملابس في صندوق جديد سيحتوي أيضاً على تصاميم سيارات مخصصة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية: Gon وKillua وKurapika وLeorio.

ويستطيع اللاعبون أيضاً تخصيص ملفهم الشخصي وتجسيد شخصياتهم المفضلة من سلسلة الأنمي عبر مجموعة من الصور الرمزية الجديدة (الأفاتار) المستوحاة من Gon وKillua وKurapika وLeorio. ويمكن تحسين تخصيص ملف التعريف بشكل أكبر من خلال إطارات الصور الرمزية الجديدة لمنح ملفات اللاعبين الشخصية لمسة فريدة. وسيتم توزيع الصور الرمزية والإطارات بشكل مجاني.

وتُعد سلسلة Hunter x Hunter واحدة من أشهر مسلسلات الأنمي على الإطلاق، وخاصةً نسختيّ عام 1999 و2011. ونتيجة لذلك، تتمتع هذه السلسلة بقاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الفئات العمرية. وتوفر ببجي موبايل للاعبين من خلال هذا التعاون فرصة رائعة للاستمتاع بتجربة اللعب من خلال تجسيد شخصياتهم المفضلة وإضافة المزيد من التخصيصات المرئية وبالتالي إثراء تجربة ببجي موبايل بشكل عام.

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