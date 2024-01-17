رئيس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات إلى الشركات السعودية للعمل في العراق

2024-01-17 20:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات إلى الشركات السعودية للعمل في العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ووزير الاستثمار خالد الفالح، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54".وأضاف البيان، أنه "جرت خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتأكيد على الاستمرار في إيجاد شراكات ناجحة للقطاع الخاص في البلدين".وأكد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- "استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات إلى الشركات السعودية للعمل في العراق بمختلف المجالات، وبما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين".