بعد تشكيل لجنة حكومية.. الداخلية تحدد الفئات الملزمة بإجراء فحص المخدرات المبكر

2024-01-17 20:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة حكومية للفحص المبكر عن تعاطي المخدرات، فيما حددت الفئات المشمولة بالفحص الملزم.وقال مدير القسم القانوني في المديرية العميد مهند حاتم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح الحسناوي وبصفته رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، شكل لجنة لتوسعة الفحص المبكر عن تعاطي المخدرات"، مبينا، أنه "على ضوء توصياتها قسمت اللجنة الفئات المشمولة إلى مراحل: الأولى منها الملزمة بإجرائه وهم منتسبو القوات الأمنية وموظفو النقل البري والمطارات والطائرات والمتقدمين على إجازات السوق والوظيفة العامة فضلا عن المقبولين في الجامعات للسنوات المقبلة".وأضاف، "فيما يتعلق بباقي الفئات الأخرى من المجتمع وهم الموظفون وغيرهم فيتم تصنيفهم في المجموعة ب، حيث يتم أخذ عينات عشوائية منهم لبيان تعاطيهم من عدمه".