2024-01-17 20:12:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت بيانات تركية رسمية، يوم الأربعاء، عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 1.9 في المئة منذ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ليسجل 1150.4 نقطة.

ومقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 سجل المؤشر زيادة بنحو 82.8 في المئة، وفق بيانات البنك المركزي التركي عن بيانات مؤشر أسعار الوحدات السكنية.

وبالنظر إلى تطورات مؤشرات أسعار الوحدات السكنية في كل من إسطنبول وأنقرة وإزمير، يتبين تسجيل المؤشر ارتفاعًا مقارنة بالشهر السابق بنحو 0.8 في المئة في إسطنبول و1.8 في المئة في أنقرة و2.8 في المئة في إزمير.

وعلى الصعيد السنوي بلغت الزيادة 69.2 في المئة في إسطنبول و96.3 في المئة في أنقرة و76.9 في المئة في إزمير.

وبلغ سعر المتر المربع في ربوع تركيا نحو 30 ألف و318 ليرة، بينما بلغ سعر المتر المربع في إسطنبول 44 ألف و532 ليرة وفي أنقرة 23 ألف 291 ليرة وفي إزمير 35 ألف و465 ليرة.