الليرة التركية والريال الإيراني يواصلان الهبوط

2024-01-17 20:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هبطت الليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، لتصل إلى مستويات 30.012 ليرة مقابل الدولار.

وتراجعت الليرة المنهكة بنسبة 37 بالمئة تقريباً مقابل الدولار خلال العام الماضي، حيث يحاول صانعو السياسة النقدية محاربة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

ويأتي هذا النهج في السياسة النقدية التقليدية بعد عدة سنوات من السياسة غير التقليدية التي رفضت خلالها أنقرة رفع أسعار الفائدة رغم التضخم المتصاعد، بينما اعتاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وصف رفع أسعار الفائدة بأنها "أم كل الشرور".

وفي ايران، تراجعت العملة المضطربة في البلاد إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأميركي، وسط عزلة متزايدة للبلاد وعقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .

وجرى تداول الدولار بما يصل إلى 42,037.50 ريال في السوق الإيرانية غير الرسمية اليوم الأربعاء، وفقا لموقع بونباست دوت كوم لأسعار الصرف.