اصابة ضابط باشتباك مع عصابة مخدرات ببغداد

2024-01-17 20:30:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، اصابة ضابط برتبة رائد واعتقال 3 متهمين، بعد اشتباك مع عصابة مخدرات في الزعفرانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه " تم تنفيذ واجب قبض بحق عدد من المتهمين بقضايا المخدرات ونصب كمين لهم ضمن منطقة الزعفرانية".

واضاف انه "خلال العملية حصل تبادل اطلاق نار بينهم وبين القوة مااسفر عن اصابة ضابط برتبة رائد منسوب الى مخدرات الرصافة"، مشيرا الى "اعتقال ٣ من المتهمين".