كأس آسيا.. منتخب قطر أول المتأهلين إلى دور الـ16

2024-01-17 20:52:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أصبح منتخب قطرا أول المتأهلين إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الطاجيكي (1-0) مساء اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني 2024)، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويدين الأدهم العنابي بالفضل في انتصاره لنجمه أكرم عفيف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 17 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وأكمل المنتخب الطاجيكي المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 بعد طرد مهاجمه أمادوني كامولوف.

وحجز منتخب قطر البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا 2023، بعد أن حقق انتصاره الثاني على التوالي، وعزز صدارته لقائمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه الصيني، الذي تعادل مع منتخب لبنان من دون أهداف في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد منتخب طاجيكستان عند نقطة واحدة حصدها من تعادله مع نظيره الصيني (0-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.



