العراق يقرر الانضمام إلى تحالف سيشكل لضمان حماية مصادر المياه

2024-01-17 21:00:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، موافقة العراق على الانضمام إلى تحالف سيشكل لضمان حماية مصادر المياه.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة خارجية سلوفينيا تانجا فاجون، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، والتطرق إلى الاعتداء الإيراني الأخير على الأراضي العراقية، وشدد الوزير على توجه العراق وتحركاته في مجلس الأمن والأمم المتحدة لإدانة العدوان الإيراني على العراق".

وأشار إلى أن "جامعة الدول العربية عقدت اليوم جلسةً طارئةً بناءً على طلب العراق على خلفية العدوان الإيراني على مدينة أربيل"، مؤكداً أن "العراق سيستمر في الدفاع عن حقوقه بالطرق السياسية والقانونية لضمان أمنه وسيادته".

من جانب آخر جدد الوزير موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية وضروره إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

من جانبها، دعت وزيرة خارجية سلوفينا العراق إلى الانضمام إلى تحالف سيشكل لضمان حمايه مصادر المياه. وبهذا السياق أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية موافقة العراق على الانضمام لهذا التحالف وإمكانية التعاون مستقبلاً بمجال المياه.