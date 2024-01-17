2024-01-17 21:05:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني 2024)، إن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يساعد العراق في قتال داعش لم تعد هناك حاجة إليه..

وأضاف السوداني في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال "نعتقد أن مبررات التحالف الدولي قد انتهت"، مشدداً على "قدرة القوات العراقية على فرض الأمن في العراق".

وأضاف "لا حاجة للقلق والقوات الأمنية العراقية قادرة على فرض سيطرتها على كل المناطق في العراق والحدود العراقية السورية باتت تحت السيطرة الكاملة".