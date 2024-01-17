عبد الرضا عباس: الفن والرياضة يوحدان المجتمع العربي

2024-01-17 21:12:12 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأشاد نجم الكرة الكويتي السابق عبد الرضا عباس، اليوم الأربعاء، المدعو لحضور فعاليات المسرح العربي المقام في بغداد، بالتنظيم ودقة اختيار العروض، فيما أكد أن الفن والرياضة يوحدان المجتمعات.وقال عباس لوكالة الأنباء العراقية (واع): "سعيد بوجودي في هذا الكرنفال الكبير، حيث أقيم في بلدي الثاني العراق، وسط محبة الجمهور العراقي الجميل، ألتمس الشهامة عندما ألتقي الناس في الشارع أو المطعم أو أي مكان أذهب إليه وهم بالمقابل يحملوني السلام إلى أهلهم في الكويت".وأضاف، أن "الفن والرياضة كلاهما يوحدان المجتمع العربي بألوان طيفه وفئاته كافة".وتابع، أن "مهرجان المسرح العربي، ليس جامعا للعروض فقط، إنما جمعنا على الحوار الثقافي الرفيع والكلمة المعبرة والجمال المرهف، استثمره المشاركون في التعرف على منجزاتهم المسرحية وبحوثهم وطروحاتهم ودراساتهم، بشكل أغنى جوانب المؤتمر وأضفى عليها قيمة مضاعفة تضافرت مع العروض المسرحية وحولتها إلى لغة يومية في أروقة المهرجان سادت بين مسارح العروض وأماكن الإقامة في تنظيم رائع تصافرت معه الدقة في اختيار العروض".وتابع، "نحن دائما مع العراق وكنت أول من شجع على حضور خليجي 25 في البصرة".