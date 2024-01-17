نجم سابق يرشح مدربا مفاجئا لقيادة برشلونة

2024-01-17 21:16:06 - المصدر: واع

متابعة - واعرشح المدير الرياضي لبرشلونة والنجم السابق ديكو، اليوم الأربعاء، مدربا إيطاليًا لقيادة البارسا في حالة إقالة تشافي هيرنانديز.وبات مستقبل تشافي مع برشلونة محل شك، عقب خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد (4-1)، بجانب احتلال الفريق للمركز الرابع في الليجا.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أعرب الرئيس خوان لابورتا عن دعمه لاستمرار تشافي في منصبه، لكن الأخير أكد أن بقاءه غير مضمون ويرتبط بعدة أمور منها الفوز بالبطولات ودعم و ثقة اللاعبين.وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن "ديكو ينوي اقتراح اسم تياجو موتا، مدرب بولونيا، في حالة عدم استمرار تشافي مع البارسا".وأشارت، إلى أن "موتا يرتبط بعلاقة مميزة مع ديكو منذ أن تزاملا في غرفة الملابس كلاعبين في برشلونة".وذكرت، أن "موتا يؤدي بشكل جيد هذا الموسم مع بولونيا، حيث يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا".