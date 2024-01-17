أوبك تتوقع نموا قويا للطلب على النفط في 2025

2024-01-17 21:20:07 - المصدر: واع

متابعة - واعأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط خلال 2024، مشيرة إلى أن 2025 سيشهد زيادة قوية في استهلاك الخام بقيادة الصين والشرق الأوسط.وتأتي توقعات أوبك في وقت أبكر عن المعتاد.وتتوافق توقعات 2025 مع رأي أوبك بأن استهلاك النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقدين المقبلين، وتخالف تقديرات جهات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية بأن يصل الاستهلاك إلى ذروته بحلول 2030 مع تحول العالم إلى مصادر طاقة أنظف.وقالت أوبك في تقريرها الشهري: إن "الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل في 2025".كما توقعت نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.