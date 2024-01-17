سلة الشرطة تحقق فوزا كبيرا على ضيفه الوحدة في بطولة سوبر غرب آسيا

2024-01-17 22:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة العراقي فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الوحدة السوري بفارق 28 نقطة وبنتيجة 79-51 نقطة لحساب بطولة (وصل) سوبر غرب آسيا لكرة السلة.

وبذلك خطف الشرطة العراقي البطاقة الثانية ويتأهل في بطولة وصل للمرحلة المقبلة .

وجرت المباراة مساء اليوم الأربعاء، في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية بالعاصمة بغداد عند الساعة الثامنة مساءً.

وارتدى الشرطة الزي الأبيض موشح بالأخضر، فيما ارتدى فريق الوحدة السوري اللون الأسود موشح بالبرتقالي .

وكان فريق الشرطة العراقي خسر تشرين الثاني الماضي أمام مضيفه الوحدة السوري في اولى مبارياته ضمن بطولة وصل بكرة السلوي بنتيجة (70) نقطة للشرطة و(74) نقطة للوحدة.