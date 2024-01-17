2024-01-17 22:18:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن، اليوم الاربعاء، تعيين نجم الكرة العراقي السابق حسين سعيد مستشاراً رياضياً له، مبينا أن الأخير وافق على التسمية وسيحضر قريباً الى بغداد لمزاولة عمله.

وقال مفتن، لوكالة شفق نيوز ان "الاختيار جاء بناءً على ما يتمتع به سعيد من خبرات إدارية وفنية واسعة، فضلا عما يميزه بأفق العلاقات العربية والدولية وبما يمكن له ان يسهم في خدمة الحركة الأولمبية والرياضية العراقية".

وأضاف أن "الاتفاق حصل خلال تواجدنا في الدوحة لمساندة المنتخب العراقي وقمت بزيارة حسين سعيد في بيته وتم مفاتحته على ذلك وأمور أخرى تخص الوسط الرياضي"، مشيرا الى أن "الكابتن حسين سعيد ابدى رضاه على التسمية وسيكون حاضراً في بغداد من اجل الاسهام في خدمة الرياضة العراقية".