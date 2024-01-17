الإطاحة بمغتصب فتاة وقتلها في بغداد

2024-01-17 22:31:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني 2024)، عن إلقاء القبض على متهم قام باغتصاب وقتل فتاة في العاصمة بغداد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، بانه "وبجهود مستمرة، ومتابعة ميدانية من قبل مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) للمتهم الذي قام باغتصاب فتاة وقتلها ضمن إحدى مناطق بغداد في وقت سابق، ومن خلال الجهد الاستخباري تم تحديد مكان تواجده واستمكانه وإلقاء القبض عليه وفق مذكرات قضائية".

وأضاف البيان "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".