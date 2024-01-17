موجتان حارة ثم قطبية باردة تداهمان العراق حتى نهاية الشهر

2024-01-17 22:52:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، يوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع انعدام الامطار في عموم العراق، لافتا في ذات الوقت الى عودة موجة قطبية باردة للمنطقة ومن بينها العراق نهاية الشهر الجاري.

وقال واثق السلامي، في توضيح له حول تحديثات حالة الطقس، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن كتلة دافئة وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أن عموم المدن ستسجل حرارة أعلى من المعدل ويعود ذلك الى ضعف الجبهة السيبيرية وتمدد المرتفع الجوي شبه مداري .

وأشار إلى استقرار الطقس وانعدام الأمطار لفترة اسبوع او اكثر هو السائد حسب المعطيات الحالية، أما الرياح ستكون متغيرة الاتجاه الى شمالية غربية تنشط في الاجزاء الجنوبية الشرقية.

وتابع، أن المؤشرات لا تزال ثابتة حتى الآن بحصول انقلاب سريع في الطقس نتيجة لتغييرات في نمط الغلاف الجوي خلال أواخر الشهر، لافتا إلى أن عموم المنطقة ومن ضمنها العراق تتأثر بجبهات قطبية باردة تنخفض معها درجات الحرارة بشكل كبير.

وتوقع، تعرض البلاد لموجة برد هي الأكثر فاعلية خلال موسم الشتاء الحالي مع احتمالية تساقط أمطار مختلطة بالثلوج في مناطق مختلفة قد تصل الى عمق الاجواء العراقية (الوسط والفرات الاوسط).