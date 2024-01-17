الأحوال المدنية توضح بخصوص الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الوطنية

2024-01-17 23:10:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الداخلية/ مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني 2024)، توضيحا بخصوص الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الوطنية.

وأفاد بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستمراراً بالإجراءات التنظيمية والإدارية التي تسعى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من ورائها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وتمشية معاملاتهم بانسيابية".

وأكدت المديرية انه "بامكانية المواطنين الحجز الإلكتروني للحصول على مستمسك البطاقة الوطنية من خلال الرابط المدرج ادناه لدوائر البطاقة الوطنية في بغداد "الكرخ والرصافة" لتكون الدوائر المشمولة في الرصافة هي (الصدر ١ - الصدر ٢ - الرصافة ١ - الرصافة ٢ - بغداد الجديدة - الكرادة الشرقية - الاعظمية) اما الدوائر المشمولة في الكرخ (الكاظمية ١ - الكاظمية ٢ - الكرخ - المنصور - الرشيد - المحمودية - ابوغريب) كذلك جميع الدوائر في محافظة بابل".

ولفت البيان الى ان "العمل بهذا النظام يبدأ اعتباراً من غد الخميس، وسوف تتبعها دوائر البطاقة الوطنية المختلفة في محافظات العراق كافة، وستكون المراجعة يوم الاحد المقبل كلٌ حسب موعده بالنسبة للدوائر المشار اليها آنفاً وبضمنها جميع الواقعات الحياتية والتسجيل لأول مرة".

وتشهد عدد من دوائر البطاقة الوطنية في بغداد لاسيما في مدينة الصدر، ازدحاما كبيراً مع وجود النساء والأطفال وكبار السن.

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