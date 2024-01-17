رئيس الوزراء يؤكد للرئيس الفرنسي تطور القدرات الفنية والميدانية للقوات العراقية

2024-01-17 23:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون، تطور القدرات الفنية والميدانية للقوات العراقية المسلحة بمختلف صنوفها.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مشاركته في ملتقى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، وجرى، خلال اللقاء، التباحث في الأوضاع الأمنية والسياسية للمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها".وأضاف، أن "الجانبين استعرضا فرص التعاون في المجالات الاقتصادية، ومجال تطوير القدرات العسكرية العراقية، وتنفيذ عقود التسليح مع شركة تاليس الفرنسية، وتوسعة الشراكة في المجال النفطي وتعزيز التعاقدات المختلفة مع شركة توتال وباقي الشركات الفرنسية الكبرى."وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى "تطور القدرات الفنية والميدانية للقوات العراقية المسلحة بمختلف صنوفها، وترسيخها الانتصار على داعش الإرهابية، ما يفتح المجال للانتقال إلى إنهاء دور التحالف الدولي لمحاربة داعش، والاستمرار في التعاون الأمني والعسكري الثنائي بين العراق والدول الصديقة التي ساندته في حربه ضدّ الإرهاب."وتابع البيان: "كما شهد اللقاء التباحث في الأوضاع الراهنة في غزّة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، إذ جدد السوداني التأكيد على دور المجتمع الدولي والدول الفاعلة الكبرى، ومن بينها فرنسا، في العمل على وقف المعاناة ومنع إبادة الفلسطينيين، وإيجاد حلّ جذري للقضية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية".