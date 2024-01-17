في بغداد وكرميان.. مقتل شخصين ومصرع آخر وهجوم مسلح يطال مؤسسة طبية

2024-01-17 23:36:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بمقتل شخصين ومصرع آخر بحوادث متفرقة في محافظة بغداد وادارة كرميان بإقليم كوردستان.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار تجاه عجلة مدنية (تكسي) ما اسفر عن مقتل سائقها في الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار ضمن منطقة الشعب شمال شرقي بغداد".

وفي بغداد أيضا، اشارت المصادر الى "ورود معلومات بوجود جثة ملقاة على جانب الطريق بالتحديد خط سريع الملحانية ضمن مقتربات منطقة حي الجهاد وبعد الوصول الى المكان تبين وجود جثة مجهولة الهوية عليها آثار دم في منطقة الوجه".

وتابع "عند متابعة الكاميرات تبين ان المجنى عليه كان يستقل عجلة حيث توقفت العجلة ومن ثم ترجل منها وقام شخص آخر كان بصحبته بالعجلة بإطلاق النار عليه ولاذ بالفرار".

ولفتت المصادر ذاتها الى "قيام موظف اداري في مستشفى الكاظمية التعليمي بمهاجمة دار الأطباء بعد مشاجرة حصلت بينه وبين معاون مدير مستشفى الكاظمية قبل 3 ايام".

واوضحت ان "احد المنتسبين تصدى له وأصيب على إثر ذلك"، مشيرة إلى "محاصرة الموظف المسلح داخل هيكل ضمن مقتربات الحادث لغرض القبض عليه".

وفي السياق، أفادت شرطة كرميان بمصرع شاب جراء سقوط سيارته عليه خلال محاولة استبدال احد اطاراتها.

وقال مدير العلاقات والاعلام في شرطة كرميان العقيد علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 1999 لقي مصرعه خلال محاولته استبدال أحد إطارات سيارته في حي رزكار التابع لقضاء كلار".

وبين قدوري ان "سبب الحادث عدم اتخاذ إجراءات السلامة من قبل الشاب وانزلاق رافع السيارة "الجك" ما أدى إلى سقوط السيارة فوقه ومقتله بالحال".

واضاف، ان "الجثة نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".