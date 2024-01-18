نائب يحسم الجدل.. هل ستعقد جلسة لاختيار رئيس مجلس النواب هذا الاسبوع؟- عاجل

2024-01-18 00:13:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حسم عضو مجلس النواب علي نعمة، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، الجدل حول عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان هذا الاسبوع.

وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "في ضوء القراءات التي لدينا نستبعد عقد جلسة برلمانية نهاية الاسبوع الجاري لاختيار رئيس مجلس النواب لعدم الوصول الى توافقات سياسية تنصب في تحديد مسارات من يتم اختياره".

واضاف، ان "التوافق امر اساسي في تحديد هوية رئيس مجلس النواب القادم لكن في نهاية المطاف الامور ليست معقدة وستكون هناك توافقات تفضي الى اختيار احد المرشحين من اجل اشغال المنصب والمضي في جلسات المجلس".

وكان مجلس النواب على بعد خطوة واحدة يوم السبت الماضي لتنصيب رئيس برلمان جديد بعد ان مضى في الجولة الاولى للتصويت على المرشحين والتي شهدت تقدم مرشح تقدم شعلان الكريم باكثر من 150 صوتا، مقابل اكثر من 90 صوتا لسالم العيساوي، وبينما توجه البرلمان الى الجولة الثانية حيث يجب ان يحصل المرشح على 165 صوتا للفوز بالمنصب، الا ان رئيس البرلمان بالانابة محسن المندلاوي قام برفع الجلسة، وذلك بناء على خلافات كبيرة في صفوف الاطار التنسيقي تجاه شخصية الكريّم.